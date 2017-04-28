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الترابين تدعو قبائل سيناء للتوحد ضد «بيت المقدس» الإرهابى
دعت عشائر «الترابين» بمحافظة شمال سيناء، جميع «القبائل البدوية» للاصطفاف والتوحد لمحاربة ما يسمى تنظيم بيت المقدس الإرهابي، وذلك على خلفية اشتباكات اندلعت بين الطرفين مطلع الأسبوع الماضي بعد قيام التنظيم المتطرف بحرق مقر للقبيلة وقتل أحد أفرادها، وردت «الترابين» باعتقال عنصرين من الإرهابيين
وقالت «الترابين» في البيان إن بعض المواقع التابعة للتنظيمات المتطرفة في سيناء، زعمت أن التنظيم الإرهابي قتل 40 شخصاً من أفراد قبيلة «الترابين» مؤكدة أن هذا الحديث عارٍ تماماً عن الصحة و«أهلنا في سيناء يعرفون أنه محض كذب وافتراء».
وناشدت قبيلة «الترابين» جميع القبائل في سيناء، للتوحد قائلة: حان الوقت للوقوف صفاً واحداً أمام هذا التنظيم الفاشي الذي لم يرحم شيخاً ولا شاباً، وعاثوا في الأرض فساداً وتدميراً وترويعاً للآمنين، وهذا لا يتناسب مع منهج الدعوة الإسلامية، الذي يدعو إلى الرفق واللين والرقة والرحمة وينبذ العنف والتشدد والغلظة والنقمة والتطرف والقتل.
وقال الشيخ إبراهيم العرجاني، أحد شيوخ القبيلة، إن قبائل الترابين ومعها السواركة والرميلات اتفقت على تطهير كل ربوع سيناء من عناصر «داعش» بالتنسيق مع الجيش، وسيتم إقامة تحالف قبلي خلال الأيام المقبلة برئاسة الشيخ عبدالمجيد المنيعي لملاحقة الإرهابيين والدواعش وتصفيتهم وتطهير كل ربوع ومدن سيناء منهم.
وأضاف العرجاني: هؤلاء العناصر التكفيرية تتمركز في مناطق «المهدية وشبانة والعذراء وجهاد أبوطبل والمسمي» ومناطق قليلة في العريش بينما تطهرت مدينة الشيخ زويد منها تماماً، ولا يجرؤ أحد منهم على دخولها، مؤكداً أن القبائل عزمت على التخلص من هؤلاء الذين يحرقون ويقتلون وينهبون باسم الدين.
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