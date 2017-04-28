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الاثنين.. الطعن على قانون الهيئات القضائية أمام «الدستورية»
يعقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعاً بعد غد الاثنين في الواحدة ظهراً بنادي القضاة النهري؛ لبحث إجراءات الطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه
وأكد القضاة عزمهم على تقديم مشروع متكامل للسلطة القضائية لمجلس النواب. وأشاروا إلى أنهم سيتقدمون بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان.
ووصفوا القانون بأنه مخالف للدستور، ويعد تدخلاً في الشأن القضائي وأمراً غير مبرر، ولا توجد مصلحة عامة لإقراره ونكسة للقضاء، وأن القضاة سيعلنون الحداد لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.
وأشار فقهاء الدستور إلى أن تصديق الرئيس كتب كلمة النهاية بشأن التفاوض بين القضاة والبرلمان.
وقال مصدر قضائي إن ما حدث هو انحراف تشريعي صارخ، وأن المساس بالسلطة القضائية انهيار للنظام الديمقراطي كله.
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