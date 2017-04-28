‏ وتتناول المباحثات بين الرئيسين مستقبل عملية السلام فى الشرق الأوسط، والأفكار ‏المتداولة بشأن سبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، خاصة ‏فى ضوء عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن، والاتصالات التى تقوم بها مع ‏الأطراف الإقليمية والدولية بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام وتشجيع ‏الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على العودة الى مائدة المفاوضات، كما تطرقت ‏المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية فى الأراضى ‏الفلسطينية المحتلة.‏ ويبحث «السيسى» و«أبومازن» الخطوات الجارية على طريق تحقيق وحدة الصف الفلسطينى ‏والمصالحة بين الفصائل من أجل تقوية موقفهم التفاوضى مع الجانب الإسرائيلى ‏مع استئناف مفاوضات السلام، من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.‏ ويؤكد الجانب المصرى، خلال المباحثات، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية ‏مصر والعرب الأساسية، وأن القاهرة تواصل دعمها التاريخى للقضية الفلسطينية ‏وجهودها الدؤوبة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ‏وشاملة للقضية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيه 1967 ‏وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ‏ومبادرة السلام العربية. ‏

ويناقش الرئيسان عدداً من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والاقليمية ‏والدولية حالياً، وفى مقدمتها الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، والحرب التى ‏يشنها التحالف الدولى ضد داعش، فضلا عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمات ‏التى تشهدها المنطقة العربية، خاصة الاوضاع المتدهورة فى ليبيا وسوريا والعراق ‏واليمن، فى ظل اتفاق الجانبين على أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها ‏على أراضيها، وصون مقدرات شعوبها، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى ‏تعانيها بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار فيها، وتأكيد أهمية وحدة الصف ‏العربى فى مواجهة المخاطر التى تحدق بالدول العربية.

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