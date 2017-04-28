قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن مصر تحصد مكاسب تعويم العملة المؤلم، إذ جعل انخفاض الجنيه خلال الأشهر الستة الأخيرة الأصول المصرية من بين صدارة اختيارات بنك «رينسانس كابيتال» الروسى للدول النامية

وأضافت الوكالة أن الجنيه المصرى الآن يعد الأرخص بين العملات الأفريقية والأسواق الناشئة بعد قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، موضحة أن العملة الرخيصة من شأنها أن تحفز الصادرات وتشجع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأعوام القليلة المقبلة، بحسب تشارلز روبرتسون، كبير المحللين فى بنك «رينسانس كابيتال» فى لندن. وأضاف «روبرتسون» فى حوار أجرته معه الوكالة من كيب تاون «مصر واحدة من القصص المثيرة فى الأسواق الناشئة الآن لأى مستثمر فى أى مكان».