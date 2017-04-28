أشاد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بمطالبة النواب بتدشين وزارة لحقوق الإنسان، قائلا: تدشين تلك الوزارة أمر ضرورى للرقابة على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولكن بشرط ألا يعين لها وزير لا علاقة له بحقوق الإنسان

وأكد مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في تصريح لـ|فيتو| أن ما أعلنه النواب من مسئوليات لإقامة الوزارة غير كاف خاصة وأن المجلس نفسه مشكوك في شرعيته وبالتالي فإقامة الوزارة أو على الأقل مجلس أعلى لحقوق الإنسان يتمتع بصلاحيات وسلطات التفتيش على السجون وأقسام الشرطة ضرورة للنهوض بحقوق الإنسان في مصر.