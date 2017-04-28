قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن الهجوم الذي تعرضت له مصر بمجلس الشيوخ الأمريكي، أثناء جلسة استماع نظمها المجلس لعدد من الخبراء طالبوا خلالها بوقف المساعدات العسكرية لمصر |تدخل مرفوض في الشأن الداخلي|

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريح لـ«فيتو»: |لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ستزور الولايات المتحدة في يونيو المقبل لزيارة الكونجرس ودوائر صنع القرار بالولايات المتحدة لدحر وتفنيد المزاعم المتعلقة بالشأن المصري|. وتابعت: |الهجوم على مصر ليس الأول ولن يكون الأخير خاصة وأن دوائر صنع القرار في أمريكا متعددة، وهناك جماعات ضغط تلعب ضد مصالح القاهرة باستغلال البيانات أو التقارير الصادرة من منظمات حقوقية، وعلينا تقوية العلاقات بدوائر صنع القرار والرد على كل ما يثار ضد بلادنا|.