قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جدوى إطلاق الجزء الثاني من مراجعات الإخوان لجبهة محمد كمال، تتمثل في محاولة استثمار نشاط الخلايا المسلحة الخاضعة لإشراف هذا التيار في صورة مكاسب سياسية بتعزيز موقعها في مشهد الرفض والصدام مع الدولة وضم حلفاء لها وتوفير مصادر تمويل خارجية