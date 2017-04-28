قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن لجنة العفو الرئاسي ما زالت تتلقى حالات الشباب المحبوسين، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على إعداد القائمة الثالثة

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريح لـ|فيتو|، أن اللجنة لم تحدد موعدا لصدور القائمة الثالثة حتى الآن، نظرا لأنها ما زالت تعمل على إعدادها، مشيرا إلى أن الأسماء التي تتلقاها اللجنة في القائمة الثالثة أقل من بداية عمل اللجنة، فكثير من الأشخاص تقدم ببيانات ذويهم في بداية عمل اللجنة.