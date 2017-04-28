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مارجريت عازر: على القضاء احترام قوانين مجلس النواب
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إنه على رجال القضاء احترام قوانين مجلس النواب، وأنه إذا رأوا أن القانون غير دستوري أو مجحف فليلجأوا إلى طرق النقض المبينة في الدستور
وأضافت |عازر| في تصريح لـ|فيتو|، أن القضاة أمامهم كل طرق التقاضي، ولا يجوز الصدام والتراشق بين البرلمان والقضاء، وخاصة أن هناك من يتربص بالبلاد من الخارج، مشيرة إلى أن القضاء والبرلمان لكل منهما اختصاصاته، وكل سطة منهما مستقلة بذاتها.وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أمس الخميس، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، الأمر الذي يعارضه القضاة.ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
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