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البابا تواضروس يستنكر شائعة الاعتراف بالمعمودية
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سكرتارية المجمع المقدس بيانا يستنكر فيه الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاعتراف بالمعمودية
وقال البيان الذي نشره المجمع المقدس: |نستنكر الأقوال الكاذبة، والإشاعات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صارت بلا قراءة لأي نص يخص البيان الذي سيتم توقيعه في زيارة بابا روما بخصوص المعمودية|. وأضاف، أن النص الذي سيتم التوقيع عليه هو |طاعة لعمل الروح القدس الذي يقدس الكنيسة ويحفظها عبر العصور ويقودها لتبلغ الوحدة الكاملة التي صلى المسيح من أجلها، نحن اليوم البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني كي نسعد قلب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وكذلك قلوب أبنائنا في الإيمان|وتابع: |إننا نسعى جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الانضمام للكنيسة الأخرى حسب تعاليم الكتاب المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثلاث في نيقية والقسطنطينية وأفسس، نطلب من الله الأب أن يقودنا في الأوقات وبالطرق التي يريدها الروح القدس إلى بلوغ الوحدة التامة لجسد المسيح السري|.وكان عدد من شباب الكنيسة القبطية نشروا عبر صفحات التواصل الاجتماعي |فيس بوك| أخبارا مفادها أن الكنيسة القبطية والبابا تواضروس سيوقع اعتماد واعتراف بمعمودية الكاثوليكية.
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