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فرج عامر: قانون الرياضة هدية البرلمان لشباب مصر
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس لمشاركتهم الإيجابية في مناقشة قانون الرياضة الجديد
ووصف |عامر| في بيان أصدره منذ قليل مناقشات البرلمان في جلساته العامة على مدى يومين كاملين بالتاريخية وغير المسبوقة في تاريخ الحياة النيابية، مشيرا إلى أن هذا التشريع هدية من البرلمان للشعب ولشباب مصر خاصة أن مناقشات البرلمان جاءت بالتوازي مع ختام مناقشات المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الإسماعيلية.وتوقع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن تشهد صناعة الرياضة في المرحلة القادمة نهضة كبرى لصالح الرياضة والشباب خاصة وأن هذا التشريع ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاستثمار في مجال الرياضة، مشيرًا إلى أن العقوبات المشددة التي نص عليها قانون الرياضة الجديد تكفل القضاء نهائيًّا على جميع المشكلات والأزمات التي عانى منها قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية.وأكد عامر ثقته الكاملة في حكومة المهندس شريف إسماعيل بصفة عامة، وفي اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة باتخاذ قرار بعودة الجماهير لمتابعة المباريات في مختلف المسابقات من داخل الملاعب بعد وضع عقوبات صارمة في مشروع القانون بشأن كل مايتعلق بشغب الملاعب.واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بيانه، موجهًا الشكر والتحية لجميع أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على جهودهم الكبيرة في مناقشة هذا التشريع، لافتًا إلى أن لجنة الشباب والرياضة سوف تنظم احتفالية كبرى داخل البرلمان بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وقيادات البرلمان بمناسبة إقرار البرلمان لهذا التشريع بعد مرور 40 عامًا على قانون الرياضة القديم.
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