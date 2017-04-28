توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد اليوم الجمعة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره

وقالت الأرصاد الجوية: إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 17 30الإسكندرية 16 26مطروح 13 24بورسعيد 18 26دمياط 18 26بلطيم 17 26الإسماعيلية 14 30السويس 14 31العريش 13 27نخل 10 28طابا 11 29الطور 19 30مرسى علم 20 30الغردقة 21 33شرم الشيخ 23 32رفح 12 26كاترين 12 26سيوة 18 33المنيا 16 34الفيوم 16 33رأس سدر 16 29أبو سمبل 21 39وسط الدلتا 17 30أسيوط 16 35سوهاج 18 36الأقصر 21 38أسوان 21 39شلاتين 21 33حلايب 23 31الوادي الجديد 18 38قنا 20 38نويبع 21 31السلوم 15 24