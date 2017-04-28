القاهرة ـ مصراوي: نشر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية -أعلى هيئة كنسية تتخذ القرارات بالكنيسة- البيان الذي سيوقعه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان للمسيحيين الكاثوليك، والبابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، بخصوص سر المعمودية، أحد الأسرار السبعة المقدسة للكنيسة

وجاء النص: |بيان طاعة لعمل الروح القدس الذي يقدس الكنيسة ويحفظها عبر العصور ويقودها لتبلغ الوحدة الكاملة التي صلي المسيح من أجلها، فنحن اليوم البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني كي نسعد قلب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وكذلك قلوب أبنائنا في الإيمان، نسعي جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الانضمام للكنيسة الأخرى حسب تعاليم الكتاب المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثلاث في نيقية والقسطنطينية وأفسس، نطلب من الله الآب ان يقودنا في الأوقات وبالطرق التي يريدها الروح القدس إلى بلوغ الوحدة التامة لجسد المسيح السري|.

وسر المعمودية يوصف بأنه أحد الأسرار السبعة المقدسة للكنيسة، ويعد سرًا لأنه من شروط الإيمان بالمسيح، وفق المعتقد المسيحي.​

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