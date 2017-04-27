قال الرئيس السيسي خلال ختام فعاليات المؤتمر الوطنى الثالث للشباب المقام فى مدينة الإسماعيلية، نريد أن نراجع حجم تجردنا والتوازن بداخلنا قبل أن نتحاور مع بعضنا البعض، ولا نريد للإعلام أن |يتخندق|

يبدو أن أداء وسائل الإعلام فى تناول بعض القضايا غير مرض للرئيس السيسي، ما دعاه للحديث في عدة خطابات عن مدى غضبه الشديد من تلك الوسائل الإعلامية، وتوجيه رسائل يطالب فيها الإعلام بتحري الموضوعية فى نقل الأخبار، وعدم المساهمة في تفاقم المشكلات.

إخفاقات بعض وسائل الإعلام التى أشار الرئيس إليها خلال حديثه عنها اليوم لم تكن وليدة اللحظة بل سبقتها عدة مرات، نرصدها خلال التقرير الآتي.

أزمة نقل أخبار الشهداء:

قال السيسي، في كلمة عقب حفل |إفطار الأسرة المصرية| الذي نظمته رئاسة الجمهورية منتصف يوليو الماضي، إنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تتعامل بحرص وهي تنقل أخبار الشهداء.

وأوضح أن وسائل الإعلام لم تكن تنقل كل تفاصيل الشهداء الذين يسقطون فى حرب الاستنزاف مع إسرائيل في نهاية الستينيات رغم أنه كان يسقط كل يوم شهداء، لكن لم يكن أحد يعرف، اليوم لو سقط شهيد واحد، كل مصر بتحس به، مؤكدا أداء الإعلام له تأثير على كل المصريين، وروحهم المعنوية.

وأضاف الرئيس، أن الإعلام في الخارج قاصدًا وبعض الإعلام في الداخل من غير قصد يمكن أن يتم استخدامهم في الحرب ضد مصر، مقرا بوجود خلل في آلية تدفق المعلومات المقدمة للإعلاميين، مطالبًا بضرورة أن تعمل هذه الآلية جيداً.

بث رسائل أمل:

عبر الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية التى عقدت بمسرح الجلاء العام الماضي تحت عنوان| أكتوبر الإرادة والتحدى|عن غضبه الشديد من وسائل الإعلام التى تبث رسائل توحي باليأس، وتفقد الأمل عند الشعب، مطالبا بضرورة نقل الصورة الحقيقة للمواطن وبث روح الأمل، متسائلا ما وجه الاستفادة من تحطيم آمال المصريين؟.

أزمة غرق الإسكندرية:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن غضبه الشديد من تناول عدد من وسائل الإعلام لأزمة غرق الإسكندرية الأخيرة، خاصة الهجوم الشخصي عليه بأنه ترك الأزمة وجلس مع مسئولي شركة سيمينز الألمانية، قائلًا: |أنتم بتعاقبوني عشان جيت وقفت هنا|، إشارة إلى توليه منصب الرئاسة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفة التى أقامتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة العام الماضي، أن هذا الكلام لا يليق، ويعتبر عدم وعي بالأزمة ونشر جهل بين المواطنين، خاصة وأن الأزمة لها أسباب تراكمية وتم العمل عليها ولم يهتم أحد بها وتفرغوا للهجوم فقط.

ووجه حديثه للإعلاميين، قائلًا: |أرجو أن تبثوا الأمل في نفوس المواطنين، وتجنب الإحباط الذي يبث بشكل مستمر، وأتمنى أن يتشكل الوعي والإعلام في بث الأمل وتحقيق الاصطفاف الوطني|.