ذكرت مصادر مطلعة، أن هناك صراعًا خفيًا وخلافات حقيقية بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، حول أحقية كل منهما فى تعيين رؤساء مجالس وإدارات الصحف القومية، مؤكدة أن الخلاف يدور حول مؤسسة «الأهرام» بشأن بعض الأسماء المرشحة لتولى مناصب قيادية داخل المؤسسة

وأضافت المصادر، ان الهيئة الوطنية للصحافة، تميل الى تولى أشرف العشرى رئاسة تحرير الأهرام، والأعلى لتنظيم الإعلام يفضل بقاء محمد عبدالهادى علام رئيسًا لتحرير الأهرام، موضحة أن هناك بعض الآراء داخل الهيئة تميل الى تولى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين رئاسة مجلس إدارة الأهرام.

ولفتت المصادر، الى ان المرشح الأقوى والأقرب لتولى منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام هو الكاتب الصحفى مصطفى النجار مدير تحرير الأهرام السابق والمسئول الحالى عن الملحق السياحى فى جريدة «المصرى اليوم»، وذلك لما يتمتع به من خبرات وعلاقات قوية فى مجال الاقتصاد والاستثمار والسياحة ولديه القدرة على إيجاد حلول للمشاكل التى تعانى منها مؤسسة الأهرام.

وتابعت المصادر، أنه فى حال عدم الاستقرار على مصطفى النجار من المرحج أن يتم الإبقاء على الكاتب الصحفى هشام لطفى رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، مضيفاً أن أشرف العشرى هو المرشح الأقوى لرئاسة تحرير الأهرام، وهناك شائعات تتحدث عن استقالة محمد عبدالهادى علام من منصبه كعضو بالهيئة الوطنية للصحافة ليظل فى منصبه رئيسًا لتحرير لمؤسسة الأهرام، وهل من الناحية القانونية يمكن لعضو اختاره رئيس الجمهورية أن يستقيل من أجل منصب آخر.

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هناك تباين فى وجهات النظر ومركز فى صحيفة الأهرام تحديداً، مضيفاً ان قانون الهيئات الإعلامية أسند مهمة تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية للهيئة الوطنية للصحافة.

وطالب بكرى، فى تصريحات لـ«الوفد» الجهتين بالجلوس معاً لرأب هذا الخلاف مضيفا:ً يجب ألا نرى أبدا مثل هذه الصراعات والخلافات على الكراسى والأسماء، متابعاً أن تأجيل التعيينات بالصحف القومية يثير الشكوك وعلامات الاستفهام فى ظل أزمات طاحنة تهدد بقاء تلك المؤسسات الصحفية التي تعاني ديونًا متراكمة ومشاكل لاحصر لها.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: منذ أن تم تشكيل الهيئات الإعلامية حرصت على عدم التحدث فى شأن الأسماء والتعيينات الخاصة برؤساء مجالس وإدارات الصحف القومية، وأرجأت الأمر نهائياً لحين وضع معايير حقيقية لاختيار المرشحين هذا من جانب الهيئة المخول لها التعينات، مؤكداً أن الأسماء ستعلن كاملة وسوف تأخذ رأى شيوخ الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآراء الجميع ستكون محل اهتمام.

وتابع جبر: رغم كل ذلك نشاهد تصريحات كثيرة فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة حول الترشيحات والتعيينات لم نعلم عنها شيئًا ولم نناقش أى أسماء ورفضنا الحديث فى هذا الإطار حتى الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بالمرشحين، والتى من بينها عدم الخلط بين وظيفيتين بعد أخذ الرأى القانونى للمستشار عادل عبدالرحيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة الوطنية للصحافة، الذى قال «وظيفة واحدة كافية فى هذا التوقيت الحرج واللى عايز يظل رئيس تحرير يظل زى ما هو ومسألة التكويش مرفوضة».

وأكد جبر، ان الاجتماع الأخير للهيئة، ناقش المعايير الخاصة بالمرشحين ويتم على إثرها وضع نظام لتسكين الأشخاص بطريقة سليمة حتى يكون لدينا نماذج قادرة على معالجة المشاكل الموجودة فى المؤسسات القومية وعلى دراية بالأمور المالية والإدارية، مضيفاً من ضمن تلك المعايير، أن يتمتع المعينون بقبول من جانب زملائهم والقدرة علي مواجهة التحديات المالية والإدارية، ومبدأ الفصل ما بين الإدارة ورئاسة التحرير، موضحاً أن الهيئة إذا جاءت بشخص يثير مشاكل بعد ذلك ستكون هى الطرف الملام فى هذا الأمر.

وقال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حاتم زكريا، إن التعيينات حق أصيل للهيئة الوطنية للصحافة والمجلس لم يعترض على ذلك وهناك علاقات ودية وتنسيق بين الهيئات والامر لا يتعد كونه اختلافًا فى وجهات النظر.

وأضاف زكريا، المجلس ماض فى تنفيذ آليات عمله لضبط الرسالة الإعلامية وتم تشكيل لجنة قانونية من بعض الأعضاء لمناقشة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما تم تشكيل لجنة لوضع ميثاق الشرف الإعلامى ولجنة للرصد الإعلامى والمتابعة ولجنة لتقييم ورصد العمل الصحفى، ولجنة لإعادة الهيكلة.

وقال مصدر، بمؤسسة الأهرام ، ليس من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحديث عن اختيارات رؤساء مجالس وإدارات الصحف القومية والتدخل قد يكون شرفيًا فقط.

وأضاف المصدر أن هناك توجهًا شديدًا داخل الهيئة لاختيار كوادر شبابية بفكر مختلف وملىء بالحيوية لضبط إيقاع الرسالة الصحفية وإعادة تطوير المؤسسات الصحفية وهيكلتها.