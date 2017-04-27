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بدء حفل تكريم أكبر أعضاء نقابة الصحفيين
27
ابريل
2017
19:45 PM
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بدأ منذ قليل حفل تكريم أكبر أعضاء نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي |وديع فلسطين|، بمناسبة صدور كتاب |وديع فلسطين حارس بوابة الكبار الأخير| للصحفية والكاتبة ولاء عبدالله أبوستيت
يناقش الكتاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والدكتور حيدر الجبوري، مدير إدارة فلسطين في الجامعة العربية، وإيهاب الحضري، مدير تحرير جريدة الأخبار.
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