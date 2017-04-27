يناقش الكتاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والدكتور حيدر الجبوري، مدير إدارة فلسطين في الجامعة العربية، وإيهاب الحضري، مدير تحرير جريدة الأخبار.