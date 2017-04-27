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فقيه دستوري: موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية «تسلط»
27
ابريل
2017
10:44 AM
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قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية، هو موقف متعنت ومتسلط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أمل حاليًا إلا أن يعترض رئيس الجمهورية على القانون ويعيده مرة أخرى وفق المادة 123 من الدستور
وأضاف الفقيه الدستورى في تصريح لـ|فيتو|، أن الإخراج في مشروع القانون لا يليق بالهيئات القضائية، لافتًا إلى أن القانون غير متفق مع الدستور، وتم رفضه من الجهات القضائية، موضحًا أن الموافقة على القانون ستؤدي إلى تفاقم الأزمة مع القضاء.وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.
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