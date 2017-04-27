وترصد «فيتو» التحذيرات كالتالي:-لا بد من التأكد عند شراء البلح أو التمر أن تكون الرائحة طبيعية.-تجنب شراء التمور المعرضة للغبار أو عوادم السيارات، وكذلك الحشرات خاصة الذباب.-التأكد من خلو التمور من الحشرات الحية، خاصة السوس والنمل، وكذلك وجود الحشرات الميتة بثمار البلح.- يمكن الاستدلال على وجود الحشرات من خلال الملاحظة أو المشاهدة في ثمار البلح من خلال الثقوب أو النخور بالثمار. - يحظر شراء التمور التي بها تغير في الرائحة واللون أو التي بها عفن.-لا بد من تجنب شراء التمور التي يعاد طرحها بالأسواق من العام الماضي.