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6 تحذيرات عند شراء بلح رمضان بالأسواق
27
ابريل
2017
10:44 AM
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وضع جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من التحذيرات عند شراء «بلح» رمضان بالأسواق، وذلك منعًا لشراء منتج يفتقد الاشتراطات الصحية
وترصد «فيتو» التحذيرات كالتالي:-لا بد من التأكد عند شراء البلح أو التمر أن تكون الرائحة طبيعية.-تجنب شراء التمور المعرضة للغبار أو عوادم السيارات، وكذلك الحشرات خاصة الذباب.-التأكد من خلو التمور من الحشرات الحية، خاصة السوس والنمل، وكذلك وجود الحشرات الميتة بثمار البلح.- يمكن الاستدلال على وجود الحشرات من خلال الملاحظة أو المشاهدة في ثمار البلح من خلال الثقوب أو النخور بالثمار. - يحظر شراء التمور التي بها تغير في الرائحة واللون أو التي بها عفن.-لا بد من تجنب شراء التمور التي يعاد طرحها بالأسواق من العام الماضي.
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