وقال نصيف في تصريح لـ «فيتو»، إن الكنيسة الكاثوليكية صنفت الشباب على أنهم |العزاب فقط| وتجاهلت المتزوجين منهم على الرغم من أن تصنيف الشباب في مصر يشمل من هم تحت الـ 35 سنة، سواء كانوا عزابا أو متزوجين، مشيرا إلى أن الكنائس جمعت شبابها منذ فترة لتنظيم حج دينى واختيار 250 شابا بالقرعة من بين نحو ألفي شاب مشاركين في الحج الديني.وتابع: «إن الكنيسة صنفت الشباب من العزب فقط ومنعت المتزوجين منهم من الحضور للحج الديني أو للدخول في سباق إجراء القرعة ليكونوا بين المشاركين في لقاء البابا».