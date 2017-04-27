من المقرر أن تقام صلوات تجنيزها ظهر اليوم الخميس بكنيسة دير الملاك البحري في حدائق القبة، والعزاء بقاعة الكنيسة ذاتها في السادسة مساءً.ونقل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية تعازي البابا تواضروس الثاني، لكل من الأنبا موسى الأسقف العام للشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس في رحيل المكرسة بأسقفية الشباب.