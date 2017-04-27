تطلق اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة «إم إس دى مصر»، اليوم الخميس، حملة |سكر كريم| لمرضى السكر للتوعية بأهمية المحافظة على مستوى سكر الدم أثناء صيام شهر رمضان الكريم للتقليل من مضاعفاته الصحية

وتعلن اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة في مؤتمر صحفى عن تفاصيل حملة سكر كريم، التي تهدف إلى رعاية 9 ملايين مريض مصابين بالسكر يحتاجون إلى نظام غذائى سليم طوال شهر رمضان.وأكد الدكتور هشام الحفناوى عميد معهد السكر أن مصر بها ما يقرب من 9 ملايين مصاب بالسكر ويحتاجون نظاما غذائيا سليما خلال شهر رمضان وأن الحملة ستحدد برامج توعوية وغذائية سليمة وصحية تتناسب مع هؤلاء المرضى، بالتزامن مع الشهر الكريم.