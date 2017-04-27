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الطيران المدني تحتفل اليوم بـ«التوأمة» مع إيطاليا بحضور وزيرة الاستثمار
27
ابريل
2017
07:43 AM
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تحتفل وزارة الطيران المدني اليوم الخميس، بمشروع التوأمة المؤسسية بالشراكة مع سلطة الطيران المدني الإيطالي بقاعة كمال علوى بمبنى شركة مصر للطيران للخدمات الجوية
ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية شريف فتحي وزير الطيران المدني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وايفان سوركس سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووفد من السفارة الإيطالية.
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