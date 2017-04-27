القاهرة - (أ ش أ): القاهرة : ينطلق |مؤتمر الأزهر العالمي للسلام|، تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم

القاهرة : تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن تعامل الشركات الحكومية المصرية مع الشركات الأجنبية بخصوص إنتاج المواسير وخطوط أنابيب البترول، رغم توافر البديل المحلي وبنفس الجودة، حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة.

القاهرة : تنطلق فعاليات المؤتمر التمهيدي لمعرض عقارات مصر، وهو أول معرض عقاري مصري دولي متنقل يضم أبرز شركات التطوير العقاري المصرية، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات الفاخرة للعملاء المصريين المغتربين والمستثمرين الأجانب.

القاهرة : تحتفل مصر باليوم العربي للشمول المالي، بمشاركة واسعة من البنوك العاملة في مصر، حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل مجلس محافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية.

القاهرة: تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وادي دجلة وسموحة، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاهرة : تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المقاولون العرب وإنبي، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

السويس.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بتروجيت والنصر للتعدين، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز، على استاد السويس، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا.

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