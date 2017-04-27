البحر الأحمر - أحمد عوض: تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من تاجر خردة و3 عاطلين، تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالغردقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حيث وردت معلومات أمام المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثانى الغردقة، بقيام كل من (ع ش ع)، وشهرته حمو، تاجر خردة ، و(ع ع ع) وشهرته خربتها، عاطل، السابق اتهامه فى عدد 11 قضية، ببيع بطاريات سيارات مستعملة بثمن بخس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان محمد يس، ومحمد عزت، معاوني مباحث قسم ثانى الغردقة، من ضبط المتحرى عنهما، واعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى، بالاشتراك مع عاطلين آخرين، تخصصوا في سرقة بطاريات السيارات بالغردقة، واعترفوا بارتكابهم عددًا من الوقائع وأرشدوا عن المسروقات.

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