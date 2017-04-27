القليوبية - أسامه علاء الدين: أعلنت وزارة الاستثمار، في بيان لها اليوم، عن طرح قطعة أرض للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة للأغراض التنموية، وذلك بمدينة بنها ناحية الفاروقية، عزبة نجيب بمساحة 193

375متر مربع، بنظام حق الانتفاع والنشاط صناعات غذائية.

وأضاف البيان أنه سيتم التعامل على هذه الأراضي، وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون ضمانات، وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 معدلا بالقانون رقم 17 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنه 2015، وتبلغ قيمة كراسة الشروط 30 ألف جنيه مصري، لا تسترد، ومدة الإعلان أسبوع من تاريخ النشر.

وتسحب كراسات الشروط من مقر الهيئة العامة للاستثمار بحى السفارات بمدينة نصر خلال الفترة من 29/4/2017 وحتى 8/5/2017 وتقدم كراسات الشروط مستوفاة البيانات، والمستندات الوارد بها.

وتعقد جلسة الرد على الاستفسارات يومي 18و19 مايو 2017، وللمستثمر الحق في معاينة الأرض وكافة الشروط المالية، والضوابط الفنية الخاصة بتطوير أي من المناطق المعلن عنها واردة تفصيلا بكراسة الشروط.

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