قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري: إن موافقة البرلمان نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية دون الاعتراف بملاحظات مجلس الدولة أمر ليس نهائيا

وأضاف أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ«فيتو»، أن القانون سيعرض على رئيس الجمهورية ومن الوارد أن يرفضه ويعيده للبرلمان خاصة وأن مجلس الدولة قال إن رأيه لم يتم الأخذ به في مناقشة التعديل المتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهو ما يهدد بوجود شبهة عدم دستورية. وتابع: «التقاضي حق مكفول في الدستور ومن حق القضاة إقامة دعاوى قضائية للطعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا».