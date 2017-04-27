استعرضت اليوم الوزيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب المدير العام رؤيتها لتطوير المنظمة، وخبراتها العريضة طوال السنوات الماضية كوزيرة سابقة، وأمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، كذلك رصيدها الضخم في العمل الدبلوماسي وبصفة خاصة في المنظمات الدولية، فضلاً عن الانجازات المتعددة التي حققتها على الأرض في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وبناء المدارس، وتطوير التعليم

وعرضت المرشحة المصرية باستفاضة برنامجها الانتخابي والذي يركز بالأساس علي توفير تعليم علي درجة عالية من الجودة، والاستفادة من العلوم لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم ثقافة الحوار وقبول الآخر، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وخلق مجتمع معرفة من خلال المعلومات والاتصالات.

وفي إطار عقد جلسات الاستماع للمرشحين لمنصب المدير العام لليونسكو أمام الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، وقد لاقى العرض الذي قدمته المرشحة المصرية، وأداءها الرفيع خلال جلسة الاستماع استحسان الوفود المشاركة، حيث أكد عدد كبير من المندوبين الدائمين علي إعجابهم بقدرات المرشحة المصرية وإلمامها العميق بمجالات عمل المنظمة، وأشادوا بخبراتها الكبيرة التي تؤهلها لشغل منصب المدير العام لليونسكو والتعامل مع التحديات التي تواجه المنظمة بالكفاءة المطلوبة.