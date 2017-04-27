كتبت – سحر عزام : اتهم هاني عبدالغفار، والد أحد الأطفال بمنطقة العامرية بالإسكندرية، حزب |مستقبل وطن| في التسبب في كارثة إنسانية من خلال إصابة أكثر من 80 طفل بنزيف وإصابات بعد إجراء عملية ختان خاطئة لهم ضمن قافلة طبية يرعاها الحزب

وقال عبدالغفار -في مداخلة هاتفية مع برنامج |العاشرة مساءً| المذاع على قناة |دريم|- مساء الأربعاء:|إحنا مش حقل تجارب، حرام عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، الأطفال مهددين وحالتهم سيئة للغاية، وبعضهم لا يستطيع السير على قدميه، أين وزارة الصحة، جايين يجربوا في الناس|.

ورد الدكتور رجائي عزت، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندية، موضحا إن حزب مستقبل وطن نظم قوافل طبية في المناطق الفقيرة في العامرية من خلال التعاقد مع المستشفيات والعيادات التخصصية في مختلف التخصصات بالاشتراك مع عدد من الاستشاريين والأطباء الكبار.

وأكد عزت إن حزب مستقبل وطن متضامن مع الأطفال المصابة في العامرية ومستعد لعلاجهم في أي مستشفى تابعة لجامعة الإسكندرية، لافتًا إلى إن الحزب تعاقد مع استشاريين خلال القافلة الطبية في منطقة العامرية.

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