قنا - (أ ش أ): تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا، صباح اليوم الخميس، من ضبط سائق بحوزته 25 طنا من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 16 قضية تموينية متنوعة