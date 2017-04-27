الأقصر - محمد محروس : احتفل قصر ثقافة إسنا، مساء الأربعاء، بذكري تحرير سيناء بحضور محمد العدوى، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، والأب متاؤس راعي كنيسة الأم دولاجى، ومنصور صقر ممثلا عن وزارة الأوقاف