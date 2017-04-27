أكد كمال أحمد عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، أن الرئيس سيحسم الأمر في قانون الهيئات القضائية وخاصة بعد موافقة البرلمان عليه، لافتا إلى أن الأمر متروك للرئيس حاليا

وأضاف لـ|فيتو|، أن الرئيس سيحسم ما يدور بين مجلس النواب والقضاء باعتباره رئيسا للدولة، وليس رئيسا للسلطة التنفيذية، مشيرا إلى القضاء سيلجأ إلى الرئيس. وأوضح النائب أن الخلاف في مثل هذه الأمور يدور في كافة أنحاء العالم وليس في مصر، لكنه دائما علينا أن نبحث عن العلاج.كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.