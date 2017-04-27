اخبار مصر
-
رياضة
- طلعت يوسف: أتوقع صعود الزمالك واتحاد العاصمة.. وأهلي طرابلس في مأزق
- بالصور.. المصري يعلن تجديد عقد التوأم
- البدري: أتمنى ضم خالد قمر.. واللاعب يرد: شرف كبير
- حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز
- الزمالك يحدد موعد مران الفريق.. غدا
- ميدلسبره يهزم سندرلاند ويحقق انتصاره الأول في 2017
- إريكسن يحقق انتصارا هاما لتوتنهام على حساب بالاس في دوري انجلترا
- دورتموند يصعق بايرن ويبلغ نهائي كأس المانيا
- أرسنال يعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال بهدف بنيران صديقة
- برشلونة يحلق في السماء السابعة أمام اوساسونا بدوري اسبانيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«السيد»: الموافقة على تعديلات الهيئات القضائية انحراف بسلطة التشريع
27
ابريل
2017
01:44 AM
بواسطة
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: إن إقرار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة يعطي شبهة عدم الدستورية بنسبة 100%
وأضاف |السيد| في تصريح لـ|فيتو|، أن القضاة رفضوا القانون بالإجماع وأكدوا أنه غير دستوري ولذلك فالمسألة أصبحت تسلط من جانب البرلمان لاختصاصه بالتشريع.وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه عندما أُلزم البرلمان بأخذ رأي مجلس الدولة كان الهدف تفادي الطعن لكن أعضاء البرلمان يبدو أنهم يأخذون الأمر معركة تسلط وصراع وترك المصلحة العامة وهذا يعد انحرافا بالسلطة التشريعية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع