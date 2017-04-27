قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: إن إقرار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة يعطي شبهة عدم الدستورية بنسبة 100%

وأضاف |السيد| في تصريح لـ|فيتو|، أن القضاة رفضوا القانون بالإجماع وأكدوا أنه غير دستوري ولذلك فالمسألة أصبحت تسلط من جانب البرلمان لاختصاصه بالتشريع.وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه عندما أُلزم البرلمان بأخذ رأي مجلس الدولة كان الهدف تفادي الطعن لكن أعضاء البرلمان يبدو أنهم يأخذون الأمر معركة تسلط وصراع وترك المصلحة العامة وهذا يعد انحرافا بالسلطة التشريعية.