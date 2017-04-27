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محافظ الجيزة يوجه المسئولين بتوفير سيارات مياه لأماكن الانقطاع
وجه اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، مسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بضرورة توفير سيارات مياه للأماكن والأحياء المنقطع عنها المياه نتيجة إصلاح خط قطر 1200 مم بالوراق والذي انكسر صباح أمس الأربعاء، أثناء تنفيذ شركة المقاولون العرب لأعمال محور روض الفرج
وشدد |الدالي|، على مسئولي شركة المياه بضرورة اختبار خط المياه وذلك قبل البدء في ضخ المياه مجددًا حتى يتم التأكد من سلامته وعدم تعرضه للتسريب مرة أخرى.وقال المحافظ: إنه تم الانتهاء من أعمال شفط المياه بموقع الكسر وأن طول فترة شفط المياه بسبب عمق الماسورة الذي يصل إلى 6 أمتار كما أن خط المياه رئيسي بقطر 1200 مم ويخدم العديد من المناطق والأحياء، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة بدأت أعمال إصلاح الخط، متوقعا أن تعود المياه للمنازل فجر اليوم الخميس، فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.رافق المحافظ خلال تفقده أعمال الإصلاح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حنفي محمد حنفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وسامي الخواجة رئيس حي الوراق. يذكر أن محافظة الجيزة أعلنت عن قطع المياه عن العديد من المناطق، منها الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته؛ نظرا لاستكمال الأعمال بخط 1200 مم بالوراق.
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