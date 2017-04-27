وتتضمن الشروط التالي:- شهادة من الحي أو الوحدة المحلية تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص مع الرسومات المعمارية.- إيصال سداد مزود بمعلومات شبكات المرافق (محافظة القاهرة فقط). - موافقة جهات الاختصاص وفقا لنشاط المشروع وتشمل: - وزارة الزراعة بالنسبة للمشروعات الزراعية والمقامة على أرض زراعية. - هيئة الاستثمار للمشروعات الاستثمارية. - هيئة التصنيع للمشروعات الصناعية. - وزارة الأشغال العامة والموارد المائية في إنشاء المشروعات المقامة على النيل. - صورة البطاقة الضريبية أو إخطار صاحب المشروع مصلحة الضرائب بعد توقيع العقد، |الأصل للاطلاع|. - صورة من الجريدة الرسمية المشهر بها عقد تأسيس المشروع أو صورة من عقد التأسيس |الأصل للاطلاع|. - ما يثبت سداد قيمة المقايسة. - عقد توريد الطاقة الكهربائية.ثانيا: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:- ٩٠ قرشا عن أي شهادة أو إقرار وعشرة قروش رسم تنمية موارد مالية للدولة.- ٩٠ قرشا عن ورقة من أوراق عقد التعاقد. - ٥ جنيهات تأمين استهلاك عن أي كيلو وات أو جزء منه من الحمل المتعاقد عليه في حالة زيادة.- الحمل الفعلي بعد التعاقد عن الحمل المتعاقد يتم تحصيل نفس الفئة عن الكيلو وات أو جزء منه.- ١٠% ضريبة مبيعات من إجمالي قيمة المقايسة بعد استبعاد قيمة المهمات ورسوم الدمغة.تقوم شركة الكهرباء بمد الكابلات الخطوط الكهربائية والتوصيلات اللازمة مقابل التكاليف المقررة ويكون تنفيذ المقايسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها وتختلف التكلفة حسب الأطوال والمهمات والترتيبات المستخدمة.