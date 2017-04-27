تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 1200 مم بنطاق حي الوراق؛ حيث تواجد المحافظ بالموقع من الساعة الــ9 مساءً وحتى منتصف الليل، بعد كسر الماسورة نتيجة أعمال حفر قواعد وأعمدة محور روض الفرج بكورنيش النيل المكلف بها شركة المقاولون العرب

وقال المحافظ: إنه تم الانتهاء من أعمال شفط المياه بموقع الكسر وأن طول فترة شفط المياه بسبب عمق الماسورة الذي يصل إلى 6 أمتار كما أن خط المياه رئيسي بقطر 1200 مم ويخدم العديد من المناطق والأحياء، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة بدأت أعمال إصلاح الخط، وتوقع المحافظ أن تعود المياه للمنازل فجر الخميس فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.رافق المحافظ خلال تفقده أعمال الإصلاح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حنفي محمد حنفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وسامي الخواجة رئيس حي الوراق. وأكد المحافظ أنه أعطى توجيهات لشركة مياه الجيزة بالدفع بسيارات متنقلة لمياه الشرب لخدمة تلك المناطق.