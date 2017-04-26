كرمت اللجنة النقابية لمعلمي السيدة زينب برئاسة حمدي الخواص 150 من المعلمين ومديري المدارس والإداريين المثاليين ، وذلك في الحفل السنوي الذي نظمته اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب ، اليوم الأربعاء ، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إن النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها تضع تكريم المعلم في قائمة أولوياتها لحثه على الاستمرار قدمًا فى التميز وعرفانًا لما قدمه من خدمات لصالح العملية التعليمية

واستعرض الزناتي الخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين ومنها الإسكان حيث وصل عدد المعلمين المتقدمين خلال المرحلة الأولى للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي إلى 3 آلاف معلم ، مشيرًا إلى أن كل من تقدم للحجز وكانت تنطبق عليه الشروط حصل على وحدته دون قرعة .

وأشار | الزناتي | إلى أنه تم تطوير مستشفى المعلمين بالجزيرة على كافة المستويات الفندقة وغرف العمليات والعلاج الطبيعي والأجهزة الطبية وخلافه بتخفيض حقيقي يصل إلى 30 % ، لافتًا إلى أن مستشفى المعلمين أصبحت من أكبر خمس مستشفيات على مستوى مصر بشهادة الخبراء .

وأضاف نقيب المعلمين |أنه كان من الضرورى تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 الذي قارب على نصف القرن لأن موارد النقابة أقل من دفعة المعاشات الواحدة كما أننا غير راضين عن ضآلة معاشات المعلمين | ، لافتًا إلى أن تعديلات القانون ستناقش في مجلس النواب في القريب .

وفي مجال التدريب أوضح نقيب المعلمين ، أن النقابة تبنت مبادرتين لتدريب المعلمين ، أولهما مبادرة | المعلم المحترف | واستطاعت النقابة من خلالها تدريب ما يقرب من 16 ألف معلم في أغلب محافظات الجمهورية ، والأخرى مبادرة | معلم أفضل | بالتعاون مع البورد البريطاني والتي جابت عدد من محافظات الجمهورية | القاهرة – الشرقية – طور سيناء – قنا – أسوان | ، بهدف توفير فرص عمل احترافية للمعلمين وتحديث معلوماتهم وتحسين المستوى المادي لهم .

واستنكر | الزناتي | عدم الأخذ بجدول مرتبات المعلمين المقترح من قبل النقابة واستبداله بآخر ، على الرغم من موافقة الجميع عليه في لقاء جمع وفد من النقابة ، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق ، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق ، ووكيل وزارة المالية ، وأعضاء لجنة التعليم في البرلمان ، وعدد من ممثلي الجهات المعنية ، مضيفًا أن مجلس النواب سيراجع هذا الأمر .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن تم تطوير مصايف المعلمين في رأس البر والإسكندرية وكذلك نادي الشاطئ ، استعدادًا للموسم الصيفي القادم ، وكذلك تم تنظيم عمرة للمعلمين بأسعار مخفضة .

وقال إبراهيم الشبكشي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب لقاهرة إن اللجنة النقابية لمعلمي السيدة زينب تنظم حفلًا سنويًا للمعلم المثالي ورواد العمل النقابي والتوجيه الفنى بالإدارة وقياداتها بالإضافة إلى فرسان العمل الخدمى من النقابة الفرعية والنقابة العامة ويتم اختيار المعلم المثالي بواسطة إدارة المدرسة بناءً على استمارة معدة من قبل لجنة السيدة زينب ويتم اعتمادها من إدراة المدرسة والإدارة التعليمية فى إطار مبدء تحقيق العدالة بين المعلمين على أن لا يتم تكرار التكريم ليتم تكريم أكبر عدد من المعلمين وتقدم الشبكشى فى نهاية كلمته بالشكر للزناتي على حضوره ورعايته للمعلمين

حضر الحفل كل من حمدي الخواص رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب وفاتن فريد مدير عام الإدارة التعليمية وأحمد حنفى أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة ومصطفى طرفاية أمين صندوق اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب ومدير العموم والموجهين الأوائل