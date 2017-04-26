الإسماعيلية - إنجي هيبة: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزراء المعنيين، بمنح تصاريح مؤقتة للشباب أصحاب سيارات ومنافذ السلع الغذائية المتحركة بالمحافظات

جاء ذلك على هامش فعاليات جلسة |أسأل الرئيس|، المنعقدة الآن باليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الثالث بمدينة الإسماعيلية.

يشار إلى مواجهة عدد من الشباب صعوبات مع الأمن؛ بسبب إقامة سيارات وأكشاك ومنافذ متحركة بالشوارع والميادين على مستوى المحافظات، بالمخالفة للاشتراك وعدم حصولهم على تراخيص.

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