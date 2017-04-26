بورسعيد - طارق الرفاعي: لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، صدمته سيارة مسرعة عند الكيلو 17 على طريق |بورسعيد - الإسماعيلية|، في أثناء قيادته لدراجة بخارية

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمديرية الشئون الصحية، إن مستشفى بورسعيد العام |الأميري| استقبل |أحمد محمد راشد|، 38 عامًا، جثة هامدة، عن طريق الاسعاف، إثر اصطدام سيارة به أثناء قيادته لدراجة بخارية على طريق |بورسعيد -الاسماعيلية|.

وأكد مسئول طوارئ الصحة وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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