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غدا.. افتتاح مركز الإسماعيلية للوثائق بعد ختام مؤتمر الشباب.. صور
الإسماعيلية - إنجي هيبة: يفتتح عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، مركز الإسماعيلية للوثائق، عقب الانتهاء من فعاليات ختام الجلسات النقاشية لمؤتمر الشباب الوطني الثالث، غدًا الخميس
وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه من الضروري تكثيف وتضافر كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من أجل الإسراع فى إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لمشروع إنشاء مركز الإسماعيلية للوثائق والتوثيق المعلوماتي لتاريخ الإسماعيلية، الذي يعد إضافة جديدة للمحافظة؛ ليكون مزارًا ومنارة ثقافية يجسد تاريخ المحافظة منذ نشأتها ويضم جميع الوثائق والمخطوطات والصور التاريخية التي تحكى تاريخ المحافظة.
وأشار |طاهر| إلى حرصه على افتتاح المركز للجمهور خلال شهر أبريل الجارى بمناسبة الاحتفالات بمرور 155 عامًا على نشأة وتأسيس الإسماعيلية، لحين تخصيص المكان الدائم للمقر وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية ليكون المقر مصممًا بطراز متميز يليق بتاريخ الإسماعيلية.
بينما أكد عبد الغني الجندي، مدير المركز، حرصه منذ أن تولي منصبه على دعوة أهالي الإسماعيلية لتسجيل شهاداتهم عن تاريخ الفن والثقافة والأدب والسياسة، عن النضال والمقاومة والتهجير والعودة، وحكايات الشوارع، وكل رموز الإسماعيلية عبر مشوارها الطويل.
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