بني سويف ــ أحمد كامل: ارتفعت حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف، اليوم الأربعاء، إلى 16 عاملًا بمصنع في منطقة بياض العرب، إثر تناولهم وجبة اشتروها من أحد المحلات التجارية

وكان مستشفى بني سويف العام، استقبل 12 عاملًا بذات المصنع مصابين بحالة من الإعياء وظهور أعراض قيء وإسهال عليهم، وجرى احتجازهم داخل قسم الباطنة بالمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه قال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، إن الحالة العامة للمصابين متوسطة، إذ يخضعون للعلاج اللازم داخل قسم الباطنة بالمستشفى.

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