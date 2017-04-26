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ضبط خلية داعشية في بورسعيد جندت 41 جهاديا بالمحافظات
بورسعيد - طارق الرفاعي: ضبط قطاع الأمن الوطني ببورسعيد، اليوم الأربعاء، بؤرة جهادية تبنت أفكار ومعتقدات تنظيم داعش الإرهابي، وجمعوا الأموال وجندوا بعض العناصر الجهادية بعدة محافظات
وقالت مصادر أمنية، إن العناصر الجهادية المجندة من داعش كونت خلايا عنقودية بتلك المحافظات من خلال استقطاب العناصر على مواقع شبكة المعلومات الدولية وإقناعهم بفرضية الجهاد وتكفير المجتمع وسلطات الدولة وصولًا لمبايعة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.
وتوصلت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى تزعم |ممدوح.ا| و|محمد.ا|، بؤرة جهادية، استطاعت استقطاب |محمد.ن.ر|، و|السيد.م.ا|، و|عبد الرحمن.ا.ا|، من محافظة بورسعيد، وإقناعهم بالانضمام لحقول الجهاد بسوريا وليبيا وسيناء بجانب 41 من العناصر الجهادية بعدة محافظات على مستوي الجمهورية.
أقر المتهمون بانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعتهم لـ|البغدادي|، واستعدادهم خلال الفترة المقبلة للسفر خارج البلاد والانضمام لحقول الجهاد، كما ضُبط عدد من الأسلحة النارية عبارة عن |بنادق آلية، مسدسات، ذخائر| بحوزة المتهمين وبعض الكتب والمطبوعات الداعمة للفكر الجهادي، وأحيل المتهمون لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
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