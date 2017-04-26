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لتحرشه بـ7 تلميذات.. إيقاف عامل مدرسة وإحالته للمحاكمة التأديبية في الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إيقاف |ه
ع| عامل الخدمات المعاونة بمدرسة |أبو بكر الصديق| الابتدائية ببلبيس، عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته للمحاكمة التأديبية؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بـ 7 تلميذات في الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة.
وقال |السعيد| في تصريحات صحفية، إنهم سيصرفون نصف أجر العامل خلال مدة وقفه عن العمل؛ إعمالًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2017، مشددًا على مديري مديرية التربية والتعليم، بضرورة متابعة أداء مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الوقائع الغريبة على المجتمع.
كان هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكرة للواء خالدد سعيد، محافظ الشرقية، بإقدام العامل المذكور، على أفعال مُشينة خارجة عن اللياقة والأدب؛ حيث تحرش ببعض تلميذات الصف الرابع الإبتدائي، وبالتحقيق في الأمر تمت مجازاة مدير المدرسة ومشرفي اليوم الدراسي بخصم 15 يومًا من أجر كل منهم، بسبب الإهمال.
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