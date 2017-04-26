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بالصور.. ألف طالب يشاركون في حفل ختام الأنشطة التربوية بأسوان
أسوان - إيهاب عمران شهد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لبرنامج تكامل ودمج الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2016/2017 بمدرسة الثانوية بنات بمشاركة حوالي ألف طالب وطالبة من 600 مدرسة لمراحل التعليم العام والثانوى والفني
حضر الفعاليات الدكتور محمد بشير مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، ومختار شاهين مدير عام التربية والتعليم بأسوان.
وتضمن برنامج الحفل الختامي استقبال للواء مجدى حجازى من فرقة براعم وأشبال مدار أسوان، وعزف مقطوعة موسيقية، وكورال وتابلوه غنائي، بجانب تفقد المحافظ للمعسكر والمعرض الكشفي، وأيضًا افتتاحه وتفقده للمعرض الفني للموهوبين بالتربية الفنية والاجتماعية والزراعية، وأيضًا التربية الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب التعليم النشط والمجتمعي.
وضم المعرض الكشفي حوالي 3 آلاف عمل متميز لطلاب المدارس في مراحلها المختلفة، فى 12 قسم تشتمل على رسومات فنية وغيرها من الأعمال الأخرى فى المجال الصناعى والملابس الجاهزة والاقتصاد المنزلي، والصحافة المدرسية والمكتبات والتى شملت الكثير من المعروضات المتنوعة ما بين أعمال ومشغولات يدوية مختلفة ومنتجات غذائية، بجانب عدد من المشروعات والابتكار الصغيرة التي تهدف لخدمة المجتمع والمحافظة على البيئة.
وأشاد المحافظ بالمستوى الراقي والتنظيم الجيد للمعروضات وتنفيذ هذه الأعمال بجدية وإتقان، وأعقب ذلك مشاهدة مجدي حجازي ومرافقيه للعديد من الاستعراضات والتابلوهات الفنية والغنائية والرياضية والموسيقية لطلاب المدارس، التي شملت أغانى وطنية لكورال التربية الموسيقية، وتابلوه استعراضى لمدرسة أسوان الثانوية بنات، بجانب تابلوه خليجى وآخر نوبي لمدرستى الثانوية التجارية وعبد الغفور المسائية، فضلاً عن فقرات فنية لإدارة دراو وأسوان.
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