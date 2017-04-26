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تأجيل الاجتماع الطاريء لأندية القضاة ردا على إقرار قانون الهيئات القضائية
26
ابريل
2017
18:15 PM
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قررت أندية الهيئات القضائية بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تأجيل الاجتماع الطاريء الذي كان من المقرر عقده مساء اليوم بالنادي النهري بالعجوزة لمناقشة أزمة مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب
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