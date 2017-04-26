قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، إن البرلمان يملك إصدار التشريعات، ولكن هذه التشريعات تخضع إلى الرقابة الدستورية اللاحقة أمام المحكمة الدستورية

وأضافت الجبالي، في تصريحات خاصة لـ|بوابة الوفد|، أن الرقابة الدستورية تتيح الطعن لكل صاحب مصلحة، أمام الدستورية العليا، مشيرة إلى أن تعديل قانون الهيئة القضائية يحتاج الى التريث.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، الذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، بصفة نهائية بتوافق الثلثين.