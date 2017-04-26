كتبت – ياسمين محفوظ: انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهجوم على مبادرته بترك |الفكة| في التعاملات البنكية لصالح مصر

وبدت لهجة الرئيس منفعلة خلال مشاركته فى جلسة |مواجهة ارتفاع الأسعار| بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس: |لما قلت من فضلكم سيبوا القروش اللي في البنوك.. يقولوا شوفوا الراجل بيتكلم علي الفكة.. شوفوا السخرية من حالنا.. لما أجي أقول للناس نأكل يوم ومناكلش يوم.. شوف الراجل بيتكلم في أيه؟|.

وتعجب الرئيس من السخرية من المبادرة، منهيًا حديثه بالقول: |لا حول ولا قوة إلا بالله|.

كان الرئيس السيسي أطلق مبادرة ترك |الفكة| الخاصة بالمعاملات البنكية اثناء افتتاحه مشروع غيط العنب في سبتمبر الماضي، وناشد المصريين ترك أجزاء ضئيلة من معاملاتهم البنكية لصالح المشاريع القومية، بجانب صندوق تحيا مصر، مشددا أن |فكة المعاملات البنكية| ستستفيد منها الدولة.

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