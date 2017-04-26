اخبار مصر
-
رياضة
- إنبي 2001 بطلا لدوري قطاعات القاهرة الكبري
- عادل هيكل يحضر مران الأهلي المسائي
- قمر وجدو يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش
- وليد سليمان يتعافى من آلام الضامة ويشارك بمران الأهلي
- شريف إكرامي يؤدي تدريبات تأهيلية ويجتمع مع البدري
- الأهلي 2001 يهزم الزمالك 3-1 في دوري القطاعات
- عبد العزيز يضع اللمسات الأخيرة على برنامج تأهيل لحجازي
- جوارديولا عن اليونايتد: فريق كبير ومنافس قوي لنا
- شحته الإسكندراني: بدأت من ملاعب الإنجليز وعاصرت نجوم الزمن الجميل
- الشرطة الانجليزية تداهم ناديي نيوكاسل وويستهام وتعتقل عدد من الأشخاص
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انسحاب نواب 25 -30 من جلسة البرلمان اعتراضا السلطة القضائية
26
ابريل
2017
18:13 PM
بواسطة
كتب- أحمد علي: انسحب أعضاء تكتل 25-30، من الجلسة العامة المنعقدة بالنواب، الأربعاء، اعتراضًا على إقرار قانون السلطة القضائية
وقال محمد العتماني - أحد أعضاء تكتل 25-30 - في تصريحات خاصة لمصراوي - إن رئيس مجلس النواب لم يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم في القانون، مما ترتب عليه انسحاب أعضاء التكتل.
ورفض النائب هيثم الحريري - عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث.
وعقب الدكتور علي عبدالعال، قائلًا:|خلاص القانون تم الموافقة عليه|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع