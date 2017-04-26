كتب- أحمد علي: انسحب أعضاء تكتل 25-30، من الجلسة العامة المنعقدة بالنواب، الأربعاء، اعتراضًا على إقرار قانون السلطة القضائية

وقال محمد العتماني - أحد أعضاء تكتل 25-30 - في تصريحات خاصة لمصراوي - إن رئيس مجلس النواب لم يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم في القانون، مما ترتب عليه انسحاب أعضاء التكتل.

ورفض النائب هيثم الحريري - عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، قائلًا:|خلاص القانون تم الموافقة عليه|.

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