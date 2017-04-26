وصل منذ قليل أعضاء مجلس حكماء المسلمين، ومجلس الكنائس العالمي؛ إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة؛ وذلك لحضور فعاليات الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للحوار بين حكماء الشرق والغرب التي من المنتظر أن تبدأ بعد قليل

وتنعقد هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي تحت عنوان «دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك»، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الكنائس القس الدكتور أولاف فيكس.وتتناول هذه الجولة من الحوار العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح. وعقب انتهاء جولة الحوار يزور أعضاء مجلس الكنائس العالمي، مركز الأزهر للرصد والترجمة والفتوى الإلكترونية؛ وذلك للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.