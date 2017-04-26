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مواجهة ساخنة بين الحكومة والشباب بالإسماعيلية
يتحدث اليوم في الجلسة الأولى المقرر عقدها في العاشرة صباحا في المؤتمر الدوري للشباب بمحافظة الإسماعيلية، كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
بالإضافة إلى الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ونائب وزير الزراعة.كما يتحدث كل من المهندسة سارة البطوطى، وهانى يحيى فرحات، والدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب، والدكتورة إيناس زكريا والدكتور أمير طاهر.وتناقش الحكومة من خلال الجلسات المختلفة عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن، ومن ضمنها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا، وآفاق التنمية المستدامة في قطاعى البترول والكهرباء.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.
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