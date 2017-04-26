وقال لـ|فيتو|: إن مشروع التعديل من شأنه النيل من شيخ الأزهر الشريف، الذي يعد رمزا للإسلام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مشيخة الأزهر الشريف هي منارة العالم الإسلامي، ولا يجوز تعرضها للتشويه وإحالة قامتها للتحقيق. وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية، أن اختيار شيخ الأزهر يتم حاليا من خلال هيئة كبار العلماء، وبالتالي كان من الأولى التنسيق مع تلك الهيئة قبل التفكير في إعداد أي قوانين متعلقة بهم. وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، عددا من المواد التي تحدد مدة ولاية الإمام الأكبر بـ6 سنوات وتجيز إحالته للتحقيق، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.